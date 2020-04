Der ÖSV-Plan für Gletscher-Trainings im Mai

Nach den Lockerungen für Sportler starten auch Österreichs Ski-Asse in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Mit Anfang Mai beginnen die Schnee-Trainings für Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Co. Auf den Gletschern in Sölden, Hintertux oder dem Zillertal stehen Materialtests auf dem Programm.Die ersten Schnee-Schwünge seit knapp zwei Monaten werden durch ein Sicherheitskonzept ermöglicht, das ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Sportdirektor Toni Giger ausgearbeitet haben. Dieses wurde bereits vom Sportministerium abgesegnet, berichtet dieDie Gletscher werden zum absoluten Sperrgebiet. Die Kurse sollen jedenfalls acht Tage dauern und in Kleingruppen abgehalten werden. Vor dem Start und bei der Abreise werden alle ÖSV-Läufer sowie Betreuer mit Corona-Tests aus dem eigenen Labor untersucht. Rund 1.500 Tests werden benötigt."Wir wollen und werden niemanden gefährden. Weder die Gesundheit unserer Athleten, noch die der Allgemeinheit. Wir gehen maximal vorsichtig vor", so Giger."Wir sind sehr isoliert in eigenen Apartments, nehmen unsere eigenen Köche mit. Liftfahrten wird es getrennt geben. Wo die Lifte nicht mehr laufen, werden wir mit Ski-doos arbeiten", erklärte Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher dazu im