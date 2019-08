Der Song Contest 2020 steigt in Rotterdam

Für den Eurovision Song Contest geht es von Israel nach Holland. 2020 findet der ESC in Rotterdam.

Nach dem Sieg von Duncan Laurence, der im Mai in Tel Aviv seiner Favoritenrolle gerecht wurde, war schon klar, dass der Song Contest 2020 in den Niederlanden stattfinden wird.Bis zuletzt standen Rotterdam und Maastricht als möglicher Austragungsort der Veranstaltung zur Debatte. Am Freitag wurde diese ehrenvolle Aufgabe offiziell Rotterdam zugesprochen.Die beiden Halbfinali sind für den 12. und den 14. Mai angesetzt, das große Finale läuft am 16. Mai 2020 über die Bühne.Nach dem doch eher enttäuschenden Abschneiden Österreichs durch den schönen, aber für einen Song Contest leider recht unpassenden Titel "Limits" von Paenda, hofft man hierzulande, im kommenden Jahr mit etwas mehr Erfolg.(baf )