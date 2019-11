Der Termin für das Donauinselfest 2020 ist fix

Nächstes Jahr steigt in Wien das 37. Donauinselfest. Es wird von 26. bis 28. Juni stattfinden, wie am Montag bekannt gegeben wurde.

Das war das Donauinselfest 2019: Tag 1

Auch im kommenden Jahr wird auf der Donauinsel wieder gerockt, getanzt und gefeiert. Das bereits 37. Donauinselfest wird von 26. bis 28. Juni 2020 stattfinden, wie am Montag bekannt gegeben wurde.Seit bald 37 Jahren zählt das Donauinselfest zu den Sommer-Highlights in Wien. Unter dem Motto "Zusammen sind wir Wien" freute sich der Festivalveranstalter, die SPÖ Wien, heuer über rund 2,7 Millionen Besuche an drei Festivaltagen.Das Donauinselfest 2020 soll im Zeichen von Zusammenhalt und Diversität stehen, heißt es in einer Aussendung am Montag.