Design verändert! LASK tauscht Fans Trikots um

Tolle Aktion des LASK für seine Fans! Nach der Design-Anpassung tauschen die Schwarz-Weißen nun gratis das alte gegen das neue Trikot um.

Nicht personalisierte Tickets

Bei Partner Machsport

Online-Kauf

Wie schon in den Jahren zuvor ließ der LASK auch heuer wieder mit seinen neuen Trikots aufhorchen. Denn in den Farben von Sponsor BWT sind die Schultern ungewohnt blass-rosa. Das gefiel nicht allen Fans.Doch was vielen noch weniger gefiel, waren die in grau gehaltenen Längsstreifen auf dem Trikot. Der Wunsch der Anhänger: zurück zu den Klubfarben Schwarz und Weiß.In Absprache mit Sponsor BWT reagierte der Klub, brachte bei den Trikots die schwarzen Streifen wieder mehr zur Geltung. Schon im zweiten Saison-Heimspiel gegen Tirol liefen Kapitän Gernot Trauner und Co. im angepassten Design auf.Einziger Haken: Der Großteil hatte sich da bereits mit der ursprünglichen 1er Garnitur eingedeckt.Wenige Tage vor der Premiere in der Europa-League-Gruppenphase präsentieren die Klubverantwortlichen nun ein ganz besonderes Zuckerl für die Fans, tauschen das Trikot GRATIS gegen das neue aus.Wenn das LASK Home-Trikot 2019/20 nicht personalisiert ist, kann man es bis 30. September an jeder Verkaufsstelle umtauschen.Wenn das LASK Home-Trikot 2019/20 personalisiert wurde, kann man es nur bei Machsport in der Plus City umtauschen.Hat man das LASK Home-Trikot 2019/20 online gekauft und keine Möglichkeit eine der Verkaufsstellen aufzusuchen, kann es auch per Post an den Klub versendet werden.Beim Debüt in der Europa-League-Gruppenphase können die Fans ihren Klub dann schon in der "neuen Wäsch" anfeuern.