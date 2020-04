Deuten blaue Flecken die Krankheit an?

Möglicherweise könnte ein neues frühes Symptom für das Coronavirus entdeckt worden sein: Bei einigen Patienten treten Verfärbungen auf.

Mediziner könnten ein neues Symptom des Coronavirus entdeckt haben. In einer Frühpahse der Krankheit berichten manche Patienten davon blaue Flecken zu entwickeln. Besonders bei Kindern und Jugendlichen komme das häufig vor.Die Flecken treten meistens an den Zehen auf, gelegentlich aber auch an den Fingern. Gerade wurde ein Fallbericht eines 13-jährigen italienischen Jungen auf der Seite des Internationalen Verbandes der Podologen publiziert. Darin wird nach Dokumentation des behandelnden Kinderarztes beschrieben, dass bereits zwei Tage vor den ersten typischen Symptomen auffällige violette Verfärbungen an den Füßen auftraten. Diese Beschreibung ist kein Einzelfall. Die geschilderten Hautirritationen würden teilweise Masern, Windpocken oder Frostbeulen ähneln.