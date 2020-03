Deutsche Liga will ab Mai Spielbetrieb aufnehmen

Die deutsche Fußball-Bundesliga plant, am ersten Mai-Wochenende wieder zu spielen. Allerdings ohne Fans.

Licht am Ende des Corona-Tunnels? In Deutschland diskutierten am Dienstag die 36 Klubs der ersten und zweiten Liga per Videokonferenz, wie es mit der Saison weitergehen soll.Laut "kicker" wurde folgende Lösung gefunden: Bereits am ersten Mai-Wochenende soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Schönheitsfehler: ohne Fans.Nur auf diese Weise könne man die restlichen Runden in einem überschaubaren Zeitrahmen austragen.Details sollen im Laufe des Tages folgen.