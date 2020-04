Deutsche Polizei warnt: "Geisterspiele als Gefahr"

Der Plan für ein Comeback der deutschen Bundesliga wird immer konkreter. Doch die deutsche Polizeigewerkschaft sieht Geisterspiele problematisch.

"Geisterspiele sind eine Gefahr, auch wenn der Veranstalter im Stadion alles tut, damit Hygienevorschriften eingehalten werden, um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten", warnte Jörg Radek, Vizepräsident der Polizeigewerkschaft, in derMan könne zwar den Stadionbereich kontrollieren, "für den öffentlichen Raum davor gilt das nicht", so der Polizeigewerkschafter weiter."Die Stadien werden zu einem potenziellen Ziel von Fans, die ihr Team unterstützen wollen. Das wäre verheerend. Es darf während dieser Pandemie nicht zu großen Menschenansammlungen vor den Stadientoren kommen. Das ist nicht nur verboten, es wäre unverantwortlich", so Radek über mögliche Fan-Treffen vor den Arenen. Die Polizei müsse dann im Sinne der "Einhaltung von Sicherheit und Ordnung" eingreifen.Der Plan der deutschen Bundesliga sieht eine Fortsetzung der deutschen Bundesliga ab dem 9. Mai mit Geisterspielen vor.