Deutscher Ex-Teamspieler stürmt jetzt für Altach

Der SCR Altach gibt die Verpflichtung des fünffachen DFB-Nationalspielers Sidney Sam bekannt. Der 31-Jährige war nach dem Auslaufen seines Vertrages beim VfL Bochum seit Sommer vertragslos und unterschreibt im Ländle einen Vertrag bis zum Saisonende."Nach über zwölf Profijahren in den ersten beiden deutschen Ligen, freue ich mich jetzt noch einmal auf eine neue Herausforderung in Altach", erklärt Sam, der als Flügelstürmer unter anderem für den HSV, Leverkusen und Schalke wirbelte und die Erfahrung aus 122 Bundesliga- und 15 Champions-League-Spielen mitbringt. "Der SCRA ist ein sehr ehrgeiziger Verein, der sich in den vergangenen Tagen sehr um mich bemüht hat. Jetzt freue ich mich einfach darauf, schnellstmöglich mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und erfolgreich Fußball zu spielen."Altach-Geschäftsführer Christoph Längle erklärt den Sensationstransfer von Sam mit folgenden Worten: "Aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle, haben wir uns dazu entschieden, uns noch einmal zu verstärken. Die Verpflichtung von Sidney Sam hat sich durch die guten Kontakte unseres zukünftigen Sportdirektors Christian Möckel ergeben. Sidney ist ein Spieler, der schon auf höchstem Niveau seine Qualitäten nachgewiesen hat, deshalb sind wir überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen wird."