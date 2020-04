Deutschland-Legionäre helfen in Supermarkt aus

In der deutschen Bundesliga ruht der Ball bis 30. April. Die Zeit der Zwangspause nützen zwei ÖFB-Legionäre, um zu helfen.

Im Zuge der Aktion #WirHelfen haben sich sechs Wolfsburg-Profis, darunter die ÖFB-Legionäre Xaver Schlager und Pavao Pervan, in den Dienst der guten Sache gestellt. Die weiteren "Wölfe"-Profis waren Josuha Guilavogui, Renato Steffen, Maxi Arnold und Yannick Gerhardt.Die Fußball-Helden halfen am Freitag in zwei Supermärkten in Wolfsburg den "Helden des Alltags" aus. Um Das Supermarkt-Personal zu unterstützen, schlichteten die sechs Fußballer Waren nach, um die Versorgung der Wolfsburger Bevölkerung sicherzustellen. Um 7 Uhr früh war Dienstantritt für die Kicker von Coach Oliver Glasner."Wir wollen zeigen, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind und etwas zum Alltag beitragen", so Arnold. "Wir wollen in einer schweren Zeit Vorbilder sein. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten", so Guilavogui.