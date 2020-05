Deutschland verbietet Kopfbälle und Einwürfe

In der Bundesliga darf noch geköpfelt werden, in den unteren Klassen nicht mehr

Die deutsche Bundesliga startet ab nächstem Wochenende wieder mit dem Liga-Betrieb. In den unteren Spielklassen sieht's düster aus, für den Amateurfußball sind jetzt sogar Kopfbälle und Einwürfe verboten.

Dieses Schicksal droht auch in Österreich für die unteren Spielklassen. In Deutschland ist immerhin wieder Training erlaubt, allerdings nur mit strengen Auflagen.In Hessen werden Kopfbälle und Einwürfe verboten, das bestimmte der Hessische Fußballverband. Erstmals seit 1882 gibt es also keine Einwürfe mehr.Auch Kopfbälle dürfen nicht ausgeführt werden, ebenfalls ein essenzieller Teil des Fußballsports.Für Tormänner wird es ebenfalls kompliziert, die Handschuhe müssen mehrmals während des Trainings desinfiziert werden.