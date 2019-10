Dialog in grün-pink: Kogler trifft Meinl-Reisinger

Am Montag ist ein Treffen zwischen Grünen-Chef Werner Kogler und Neos-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger geplant.

Gemeinsame Interessen

Sondierungen mit ÖVP am Donnerstag

Werner Kogler möchte ein bisschen Abwechslung in die türkis-grünen Sondierungsgespräche bringen. Deshalb trifft er sich am Montag laut eigenen Bekundungen mit NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger.Beide wollen klären, in welchen Bereichen sich die Interessen beider Parteien überschneiden. Dabei will Kogler auch ausloten, was in der parlamentarischen Zusammenarbeit erreicht werden könne. Überschneidungen zwischen grün und pink gibt es im Bereich der CO2-Steuer, bei Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und EU.Das Treffen soll irgendwo auf der Strecke zwischen Graz und Wien stattfinden. Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. Wirkliches Interesse der Grünen an einer Dreiervariante mit ÖVP und NEOS bestehe aber nicht. Kogler hatte mehrfach betont, dass die Grünen ein ausreichend stabiler Partner wären.Am Dienstag trifft der Steirer Sebastian Kurz zu einem Vier-Augen-Gespräch. Die eigentlichen Sondierungsgespräche gehen am Donnerstag weiter. Diese sollen bis 8. November andauern. Erst danach soll entschieden werden, ob beide Parteien in konkrete Verhandlungen über eine Koalition gehen.Die NEOS hatten in der Vorwoche die Sondierungen mit der ÖVP beendet, für Koalitionsverhandlungen stünden sie aber wieder zur Verfügung. "Eine Dreierkoalition ist nur sinnvoll, wenn wir gemeinsam große Projekte angehen", erklärte Neos-Generalsekretär Nikola Donig.