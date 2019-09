Die 10 spektakulärsten Bibliotheken Europas

Von altehrwürdig bis zeitgemäß - Bibliotheken sind nicht nur etwas für Leseratten, sondern auch für Fans von herausragender architektonischer Leistung.

Um in die Kultur eines Landes einzutauchen, muss man nicht immer weit reisen. Bibliotheken repräsentieren das Wissen und die Kulturgeschichte von Nationen. Daneben findet man dort seltene Bücher und Klassiker für Buchliebhaber, aber auch Meisterwerke architektonischer Kreativität. Holidu, die Suchmaschine für Ferienhäuser, hat zehn überwältigende Bibliotheken ausfindig gemacht, die auf der "Bucket List" aller Leseratten stehen sollten.Viele kennen die Wiener Nationalbibliothek, mit ihrem Barockstil und den majestätischen Räumen. Ganz anders aber ebenso beeindruckend ist die futuristische, 6-stöckige Bibliothek der Wirtschaftsuniversität aus dem Baujahr 1898. Innenräume mit geschwungenen Formen und hellen Fenstern begeistern nicht nur Leseratten, sondern auch Fans moderner Architektur.● Bestand: 745.797 Bücher, 59.006 elektronische Bücher, 1.014 Zeitungen, 18.116 digitale Zeitungen, 119 Datenbanken zur Recherche● Öffnungszeiten: täglich von 8-20 UhrDie Warschauer Universitätsbibliothek befindet sich im Stadtzentrum und wurde im Jahr 1816 gegründet, das neue Gebäude aber erst 1999 eingeweiht. Die neue Bibliothek istausgesprochen modern und farbenfroh und verfügt außerdem über eine Terrasse mit vier verschiedenen Gärten. Für die Gebäudearchitektur erhielt die Bibliothek zahlreiche Auszeichnungen.● Bestand: 350.000 Bücher● Öffnungszeiten: täglich von 9-21 UhrDie Dänische Königliche Bibliothek in Kopenhagen, auch bekannt als "schwarzer Diamant", ist ein wahres Juwel der Neo-Moderne, das sich im historischen Stadtkern befindet. Das Gebäude wurde 1999 als eine Erweiterung der alten Bibliothek errichtet und ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Stadt. Der schwarze Kubus verzaubert nach außen mit seiner glänzenden Fassade und großen Fenstern. Neben den sieben Stockwerken wartet eine Terrasse mit Platz für bis zu 600 Personen. Hier finden oftmalsVeranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen statt.● Bestand: 200.000 Bücher● Öffnungszeiten: täglich von 9-19 Uhr● Google-Bewertung: 4.6 ★ aus 399 BewertungenDie Zentralbibliothek Oodi in Helsinki wurde erst Ende 2018 eröffnet. Das imposante dreistöckige Bauwerk besteht vollständig aus Glas und Holz und ist nicht nur ein Meisterwerkder finnischen Architektur, sondern zudem umweltfreundlich. Besucher können hier in Ruhe studieren, Freunde treffen, an Veranstaltungen teilnehmen oder ihre Kreativität ausleben. Im Zwischengeschoss stehen unter anderem Nähmaschinen, 3D-Drucker und sogar ein Tonstudio bereit.● Bestand: 100.000 Bücher (in 17 Sprachen), Zeitungen, Filme und Videospiele● Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8-22 Uhr / Samstag und Sonntag: 10-20 UhrAuf acht Ebenen ist die ebenfalls sehr futuristisch anmutende Stadtbücherei am Mailänder Platz in Stuttgart organisiert. Der Gebäudeentwurf, der einen zeitgenössischen Stil mit Minimalismus vereint, bezaubert mit symmetrischen Eingangs- und Wendeltreppen, die einen überwältigenden Blick auf das Innere der kubischen Konstruktion bieten.● Bestand: 500.000 Medien● Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9-18 UhrAltehrwürdige Gemäuer und beeindruckende Räumlichkeiten, die 1889 entworfen wurden. Ein prächtiges neugotisches Gebäude, für dessen Bau zehn Jahre benötigt wurden. Die Bibliothek befindet sich im Herzen der Stadt, und beherbergt einen umfangreichen Buchkatalog, der auch viele Sondersammlungen umfasst. DerLesesaal verfügt über hohe Säulen und eine gewölbte Decke mit aufwendigen Dekorationen.● Bestand: 1,4 Millionen Medien● Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10-17 Uhr / Montag und Sonntag 12-17 UhrMitten in Österreich liegt die größte Klosterbibliothek der Welt. Das Gebäude wurde 1776 im Barockstil fertiggestellt, und im Inneren befinden sich verschiedene künstlerische Elemente wieStatuen, Fresken und Golddekorationen. Der österreichische Architekt Josef Hueber glaubte fest an die Ideale der Aufklärung und dachte, dass neben dem Geist auch die Räume "erleuchtet"werden sollten. Besonders schön sind die vier Bronzestatuen in den Ecken des Hauptsaals, die Tod, Auferstehung, Hölle und Paradies darstellen. Der Eintritt zu diesem bezaubernden Gebäude kostet 11,50 Euro.● Bestand: 200.000 Bücher und 1.400 Handschriften (ab dem 8. Jahrhundert)● Öffnungszeiten: täglich von 10-17 Uhr.Das Gebäude ist eines der besten Beispiele für Rokoko-Kuns.Im Nordflügel des Klosters befindet sich die extravagante Bibliothek, die reich verziert mit Fresken, Statuen und exquisiten Marmorsäulen ist. Das Meisterwerk entstand zwischen 1740 und 1750. Das Ziel des Architekten war es, den Bänden voll mit gesammeltem Wissen einen Raum zu geben, der Besucher in Ehrfurcht erstarren lässt. Der Eintritt in den Bibliothekssaal kostet 5 Euro.● Bestand: 9.000 Bücher● Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-17 UhrEine der größten und renommiertesten Bibliotheken Italiens ist die Marciana-Bibliothek, die eine der bedeutendstenSammlungen griechischer, lateinischer und orientalischer Handschriften der Welt beherbergt. Das Gebäude befindet sich auf dem Markusplatz und wurde erst 1588 fertig gestellt, obwohl der Vorschlag für eine öffentliche Bibliothek bereits 1362 von Petrarca vorgelegt wurde. Zur Schönheit der Innenräume trugen Maler bei, die sich an Tizian und Tintoretto orientierten.● Bestand: 622.804 Bände, 2.887 Inkunabeln, 24.069 Manuskripte des 16. Jahrhunderts und weitere 13.113 Manuskripte● Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:20-19 Uhr / Samstag und Sonntag 8:20 - 13:30 UhrDiese Pariser Bibliothek, eine von vielen in der französischen Hauptstadt, wurde 1850 fertiggestellt. Die Hauptfassade ist im Stil der Neorenaissance gestaltet. Die Innenräume sind interessanterweise im unüblichen Gusseisenbau entstanden. Sie ist die erste Bibliothek in Frankreich, die nicht zu einem Schloss oder Kloster gehörte, sondern für sich unabhängig dasteht. In die Fensterbrüstungen eingraviert sind Namen bedeutender Dichter,Denker und Forscher.● Bestand: 1,5 Millionen Bücher, 85.000 Manuskripte, 15.000 Zeitschriften, 87 Datenbanken● Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 14-18 Uhr