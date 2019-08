Die 5 häufigsten Fehler beim Haarefärben

Beim Colorieren kann einiges schief gehen. Eine Hairstylistin verrät, worauf wir achten sollten.

Wenn es uns beim Wunsch nach Veränderung mal wieder in den Fingern kribbelt, müssen meistens als erstes die Haare dran glauben. Das hat aber auch seine Tücken.Für Hairstylistin Sandra Bögli ist Haarefärben daily Business. Deshalb haben wir bei ihr nachgefragt, welche Irrtümer zum Thema Färben am häufigsten sind. Diese findet ihr in der Bildstrecke.(friday)