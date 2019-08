"Man kann sich im TV zu 100 Prozent verlieben"

Daniel Chytra war einer von zwei Österreichern in der aktuellen Staffel von "Die Bachelorette". Wir haben mit ihm geplaudert.

Gemeinsam mit 19 Konkurrenten buhlte der 35-jährige Salzburger um das Herz von "Bachelorette" Gerda Lewis. Er erwischte einen brillanten Start und holte sich sogar das allererste Einzeldate mit der Rosenkavalierin. Doch danach schien es irgendwie nicht mehr so gut für Daniel zu laufen. In Folge 5 wurde er ohne Rose nach Hause geschickt.Seinem Job als Gleitschirmpilot hatte er die Teilnahme an der Kuppel-Show zu verdanken. Alexander Hindersmann, Gewinner der letzten "Bachelorette"-Staffel, war in Daniels Gleitschirmschule in den Salzburger Bergen zu Gast und überredete ihn, sich für das Format zu bewerben.Dass man sich im TV zu 100 Prozent verlieben kann, davon ist der durchtrainierte Naturbursche überzeugt. "Weil", so Daniel, " man abgelenkt von Medien wie Tinder oder Instagram merkt, dass man sagt, man hat 100 Prozent die Zeit, dass man sich auf diese Frau konzentriert". Mit der aktuellen Bachelorette hat das nicht ganz geklappt., meinte der sympathische Saalfeldener nach seinem Aus. Auch die unterschiedlichen Umfelder, denen er und Gerda entstammen, könnten mit ein Grund für das Nicht-Funken zwischen den beiden gewesen sein.Schon vor seinem Auftritt bei der "Bachelorette" hatte er in der trashigen Date-Show "Take Me Out" Fernsehluft geschnuppert. Eine "klassische" TV-Karriere, bei der man alle möglichen Formate durchläuft, strebt Daniel allerdings nicht unbedingt an.Trotzdem war die Zeit mit Gerda und den anderen Kandidaten in Griechenland nicht das letzte Mal, dass man ihn im Hauptabendprogramm sehen konnte. Daniel ist einer der leichtbekleideten Teilnehmer, die im Herbst in Thailand bei "Bachelor in Paradise" die große Liebe suchen.(baf)