Die besten Filme für die Zeit ohne Live-Sport

Die Corona-Krise lähmt den Sport und zwingt uns alle zum Daheimbleiben. Mit welchen Filmen sich Sportfans jetzt die Zeit am besten vertreiben können.

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Alle Österreicher sind angehalten, das Haus nur für absolut nötige Besorgungen zu verlassen. Die Regierung muss zu drastischen Maßnahmen greifen, um die rasante Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 einzudämmen.Sportfans verbringen also viel Zeit in den eigenen vier Wänden, können diese aber gleichzeitig nicht nützen, um bei Live-Übertragungen mitzufiebern.Die "Heute"-Sportredaktion hat für euch die sehenswertesten Sportfilme zusammengetragen. In der Slideshow weiter oben im Artikel könnt ihr euch durch die Titel klicken und inspirieren lassen.Diese Liste sollte euch die Zeit bis zur Rückkehr in den Alltag verkürzen. Viel Spaß beim Schauen!