Die besten Wellness-Hotels in Europa

Der Herbst steht vor der Tür! Die perfekte Jahreszeit für einen entspannten Spa-Urlaub. Vielleicht in einem der besten Wellness-Hotels in Europa?

Die Wellness-Heaven-Awards wurden vergeben. Für diese Kategorie werden ausschließlich Hotels nominiert, die bei über 500 Kriterien für eine Bewertung über 9,6 Punkte erreicht hatten. Darunter fanden sich Kategorien wie Wellness, Kulinarik, Zimmer, Lage und Service.97 Hotels wurden insgesamt nominiert. Nun haben die User von Wellness Heaven gewählt. Über 94.000 Stimmen wurden abgegeben.Mitten in den Dolomiten gelegen findet sich hier ein perfekter Rückzugsort für Paare vor, als auch für Familien. Die Love-Suiten erhielten besonderes Lob. Der Wellness-Bereich umfasst 3.500 Quadratmeter.Vielseitige Saunawelten, eine Beauty- und Spa-Oase, ein modernes Fitnesscenter, einen herausragender Spa-Bereich auf 20.000 Quadratmetern und futuristische Architektur erwarten die Gäste des Hotels.Der 5.000 Quadratmeter große Wellness-Bereich mit Gartenlandschaft, acht Pools, sieben Saunen und Sonnenterrasse lässt keinen Wunsch offen.Alle drei Hotels dieser Kategorie befinden sich in Deutschland.Das familienbetriebene Hotel in Nordrhein-Westfalen besitzt bereits einen Michelin-Stern für das Gourmetrestaurant "Hofstube".Der Golplatz befindet sich auf Weltklassenniveau. Der Spa-Bereich ist 20.000 Quadratmeter groß und im Sterne-Restaurant "Silberdistel" kann man sich auf ein Schlemmerparadies feinster Gaumenfreuden freuen.Dieses Hotel befindet sich ebenfalls in Bayern. Hier gibt es einen Wellness-Bereich mit sechs Spas und sechs Pools, einen Konzertsaal, Bibliotheken und neun Restaurants. Das "Luce d`Oro" wurde bereits mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.Noch ein Hotel in Bayern. Dieses Hotel wurde bereits 2017 mit dem Wellness-Heaven-Award ausgezeichnet. Das 5-Sterne-Hotel im Bayrischen Wald hat einen Wellness-Bereich mit 20 Meter Indoor- und 25 Meter Infinity-Pool und Zimmer mit natürlichen Materialen und warmen Farben.Das im Salzburger Land gelegene Hotel überzeugt durch seinegroßzügig geschnittenen Suiten im puristischen Stil. Sie haben all offene Kamine und eine freistehende Badewanne. Im großen Natur-Spa gibt es einen Infinity-Pool, einen Naturbadeteich und Gold-Stollen.Im neugebauten Hotel am Großarl findet man 805 Quadratmeter Wasserfläche und einen großzügigen Ruhreraumbereich. Auch bei den Zimmern wurde mit Naturmaterialien gearbeitet.Auf 30.000 Quadratmeter befindet sich eine große Gartenanlage, ein Bio-Badesee und Wälder in der Umgebung von Leogang. In Europas erstem "waldspa" hat man gute Gelegenheit in die Salzburger Bergwelt einzutauchen und die abgeschiedene Lage am Ortsrand zu genießen.Das Hotel liegt inmitten unberührter Natur, in einem roamntischen Bergtal am Fuße der Zugspitze. Die atemberaubende Lage ist auch vor 100 Jahren schon jemandem aufgefallen. Nicht umsonst war es früher der Landsitz einer britischen Adeligen.Bei Gargnano, einem der charakteristischsten Orte am Ufer des Gardasees, baut sich ein ein Hektar großer Park vor der Zitronenküste auf. Sanfte Hügel, Olvenhaine und Wälder umgeben die Terrassen mit einem Panoramablick.Ein reiches Sportangebot, familiäre Herzlichkeit, neun Pools und eine naturnahe Umgebung zeichnen das Alpenresort Schwarz aus.Es wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.Direkt beim Wilden Kaiser in Kitzbühel breitet sich das Hotel auf 12.000 Quadratmeter Fläche mit einem eigenen Bauernhof aus. Von Indoor- und Outdoorpools hat man die beste Aussicht über die malerischen Bergwelten Tirols.Der Wellness-Bereich des Tiroler Resorts umfasst 4.700 Quadratmeter. Das Hotel zählt zu den 24 besten in Österreich. Das Hauben-Restaurant "Gault-Millau" bezieht seine Zutaten unter anderem vom Bauernhof, den Tobias Moretti betreibt.