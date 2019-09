Die MQ Fashion Week hat gestartet

Zum 11. Mal findet in Wien die MQ Fashion Week statt. Mit dabei sind 70 Designer. Neben den Fashion Shows gibt es auch Shopping-Möglichkeiten.

Nicht nur New York verwandelt sich gerade wieder in ein Mode-Mekka. Auch Wien steht diese Woche ganz im Zeichen der Mode.Gestern gab es den Auftakt zur diesjährigen MQ Fashion Week. Insgesamt 70 Designer sind dort vertreten. Im Stundentakt führen sie ihre neuesten Kollektionen vor. Die Opening Show fand am gestrigen 09.09.2019 mit dem deutschen Couturier Marcel Ostertag statt. Marken wie Callisti sind seit der ersten Stunde dabei. Neben den weiteren heimischen Labels Pitour, Shakkei und Kayiko sind auch Labels vertreten, die sich auf Themen der Nachhaltigkeit spezialisieren.Von T-Shirts bis Haute Couture wird man in den Räumlichkeiten des Fashion-Zelts, die bis zum Bersten ausgefüllt sind, alles finden, was das Modeherz begehrt. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es vor Ort von 16 bis 22 Uhr eine Shopping Zone. Das Besondere: Jeder kann spontan vorbeikommen und sich ein Ticket kaufen.Ein heutiger Programmpunkt ist Anelia Peschev, am morgigen Mittwoch präsentiert Callisti die neueste Kollektion und am Samstag gibt es bei Niko Niko Design Models wie Nadine Mirada (Botschafterin von Guess) und Kerstin Lechner am Laufsteg zu sehen.