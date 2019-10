Die neue Corvette C8 kommt auch als Cabrio

Jetzt hat auch die neue Generation der Corvette als Cabriolet ihre Premiere gefeiert.

Mit der neuen Corvette kommt hat General Motors seine Sportwagenikone komplett neu aufgestellt. Statt Frontmotor gibt es einen Mittelmotor und beim jetzt präsentierten Cabrio kommt ein elektrisches Hardtop zum Einsatz.Das elektrische Hardtop soll sich bis zu einer Geschwindigkeit von 48 km/h in nur 16 Sekunden per Knopfdruck öffnen.Durch das Hardtop soll die offene Corvette bei geschlossenem Verdeck im Innenraum deutlich leiser als bisher sein.Wie schon im Coupé kommt auch in der Corvette C8 Stingray Convertible der 6,2 Liter-V8 mit 502 PS Leistung zum Einsatz.Genaue Fahrleistungen für die offene Corvette hat man noch nicht verraten, man kann aber davon ausgehen, dass der Fahrspaß nicht zu kurz kommt.In Amerika startet die offene Corvette bei 67.495,- US$, einen Preis für Österreich gibt es noch nicht.Stefan Gruber, autoguru.at