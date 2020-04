Die schönsten Badeseen in Österreich

Ob Naturjuweln für Romantiker oder Attraktionen für Action-Junkies- An diesen malerischen Seen wirst du die Ferne im nächsten Heimaturlaub nicht vermissen.

Um die Sehnsucht nach der Ferne ein wenig zu mindern und zugleich zu schätzen, in welchem Land mit zahlreichen Naturschätzen wir uns befinden, haben wir für euch eine Liste mit den schönsten Badeseen Österreichs zusammengestellt. Immerhin gibt es knapp 400 Seen in Österreich. Wer sie also erkunden möchte, sollte keine Zeit verschwenden. Vielleicht führt ja einer der ersten Ausflüge nach den Ausgangsbeschränkungen an einen dieser spektakulären Seen.Der Lunzer See ist der größte Badesee Niederösterreichs. Im Juli findet auf der Seebühne ein Sommerfestival statt. Man kann sich dort Boote ausleihen, tauchen und Mountainbiken.Bei der 3-Seen-Tour durchquert man die Gegenden der drei schönsten Badeseen der Steiermark (Grundlsee, Kammersee, Tauplitzsee), wo es auch viel Wanderwege gibt.Er gilt als schönster Naturbadesee Tirols. Seine Wassertemperaturen betragen bis zu 24°C. Für Aktivitäten sorgen eine Wasserrutsche, ein Golf-Platz, Rad- und Wanderwege.Der Klopeiner See ist einer der wärmsten Seen Europas, mit 28°C Wassertemperatur. Am Seeufer haben sich Strandbäder mit Seezugang angesiedelt. Das Sprtangebot lässt keine Wünche offen.Das Gebiet ist seit kurzem ein Naturpark. Wegen seiner Schönheit wurde sogar Hollywood auf diesen Ser aufmerksam.Szenen für den James Bond Film "Der Hauch des Todes" wurden hier gedreht.Von Wien ist dieser traumhafte See nur 50 Kilometer entfernt. Die Wassertemperatur beträgt 25 Grad.Aktivitätshungrige kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten, Ruhesuchende, je nachdem wann sie an welchem Ort sind. Das Wasser ist zwar seicht, aber dafür mit bis zu 30 Grad extrem warm.Bei der kleineren Alternative zum Mond- und Atttersee kann man Kanu fahren, Raften und tauchen.Der See steht unter Naturschutz. Mit Ausblick auf den Dachstein kann man in einer Naturidylle versinken und im Moment verweilen. Hier gibt es einen Bootsverleih, Klettersteig und eine Kammbahn.Er liegt zwischen Oberösterreich und Salzburg und zählt seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe.Natur ist immer eine Inspirationsquelle für Künstler. Diesen suchte sich Gustav Klimt aus. Der Großteil seiner Landschaftsbilder lässt seine Bewunderung für den See sichtbar werden. Auch seine Fläche ist beeindruckend. Der Attersee ist der größte komplett in Österreich liegende See. Ein richtig malerisches Highlight ist auch sein Nordende.Wer Ruhe und Abgelegenheit sucht, ist hier genau richtig. Um diesen See zu besuchen, mus man erst nach oben. Denn er liegt auf 1.200 Höhenmetern. Es gibt die Möglichkeit einen Bummelzug zu nehmen oder eine halbe Stunde zu wandern. Die Aussicht ist es auf jeden Fall wert.Der Erlaufsee verläuft auf 827 Metern Höhe zwischen der Steiermark und Niederösterreich. Am Seeufer befinden sich Sandstrände und zahlreiche Aktivitäten.Der größte Teil liegt in Salzburg, ein kleiner Teil in Oberösterreich. Er wurde hinter dem Gardasee vor allem auch wegen seiner Wasserqualität zum beliebtesten Badesee gewählt. Seine Orte bilden auch, ähnlich wie jene beim Gardasee, eine traumhafte Naturkulisse, in der man versinken kann.Der Bodensee hat sich seinen Status in so einer Liste hart erkämpft. Er bildet die schönste Verbindung dreier Länder mit mediteranem Klima.Am größten See Tirols wird Wassersport groß geschrieben. Für Segler, Surfer, Taucher und Kiter bildet er daher ein begehrtes Ausflugsziel.