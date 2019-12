Die schönsten Christmas-Kleider für unter 50 Euro

Die Party-Saison ist im vollen Gange! Doch was anziehen? Entweder man kombiniert geschickt, was man bereits hat, oder man gönnt sich wieder mal ein neues Teil. Hier sind die schönsten Kleider für die Feiertage für unter 50 Euro!

Pailetten, Pailetten und nochmal Pailetten! So viel glitzern, wie zu den Feiertagen können wir sonst selten. Wer es ein bisschen legerer angehen möchte, ist mit weiten Chiffon Kleider, die an Hals und Ärmeln gerafft sind, gut beraten. Mit Blüten-Prints oder -Applikationen lassen sich hier wunderschöne Looks kreieren.Je nachdem welchen Ausschnitt man wählt, kann man natürlich auch Schmuck dazu kombinieren. Für Kleider mit einem Stehkragen empfehlen sich eher kurze Ohrringe, für Ausschnitte sind lange Ohrringe am besten geeignet. Trend: Bei tiefen Dekolletés auf Ketten verzichten und dafür auf Arm- und Ohrschmuck setzen.Bei wenig Licht sind Satin und Samt perfekt geeignet, um tolle Reflexe zu zaubern.