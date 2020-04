Die schönsten inklusiven Swimwear-Brands

Vielleicht liegen wir ja bald wieder im Freibad, als wär nichts gewesen. Shoppen wir uns doch schon mal einen neuen Bikini – am besten von einem Label, das keine Körperform ausschließt.

Der Sommer steht quasi in den Startlöchern und ganz bestimmt ist irgendwann auch die Corona-Quarantäne wieder vorbei. Freibäder werden ihre Pforten öffnen und den nächsten Strandurlaub können wir zumindest in Gedanken planen. Da darf dann ein neuer Bikini, der perfekt sitzt nicht fehlen! Wir stellen euch vier Swimwear-Labels vor, die absolut jede Körperform mit einschließen: Monday Swimwear" wurde von den Bikinimodels Devin Brugman und Natasha Oakley in L.A. gegründet und ist aus den USA gar nicht mehr wegzudenken.von sportlich bis feminin, immer unifarbenHöschen gibts ab etwa Fr. 70.-, Bikinitops ab Fr. 75.- und Badkleider ab Fr. 155.-Petite bis XXL, Cups A bis G Lonely " war zuerst ein reine Lingerie-Marke, mittlerweile gibts vom neuseeländischen Brand auch Swimwear. Coolkids wie Lena Dunham und Petra Collins sind Fans.schlicht, hipHöschen gibts ab etwa Fr. 65.-, Bikinitops ab Fr. 96.- und Badkleider ab Fr. 165.-von XS bis XL, Cups B bis EDie brasilianische Designerin Bruna Malcuelli hat ihren kleinen Swimwear-Brand nach sich selbst benannt.verspieltHöschen gibts ab etwa Fr. 93.-, Bikinitops ab Fr. 93.- und Badkleider ab Fr. 240.-XS bis 4XDie Gründerin von Chromat ist gelernte Architektin – und das sieht man einigen ihrer Bikinis und Badkleidern an. Chromat setzt auf recyceltes Nylon und ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der New York Fashion Week.knallig, sporty, grafisch, sexy – very LizzoHöschen gibts ab etwa Fr. 47.-, Bikinitops ab Fr. 56.- und Badkleider ab Fr. 135.-XS bis 4X(friday)