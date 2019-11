Die tragischen Tränen nach seinem größten Sieg

Roberto Bautista Agut gewann Sonntagabend an der Seite von Rafael Nadal den Davis Cup. Nach dem Triumph weinte der Spanier hemmungslos – aus einem tragischen Grund.

Erster Sieger im neuen Format! Der Davis Cup wurde in diesem Jahr erstmals mit einer Endrunde ausgetragen, an der 18 Teams teilnahmen. Spanien triumphierte am Sonntagabend – zum sechsten Mal. Der Gastgeber setzte sich in Madrid vor 12.250 Zuschauern gegen Kanada durch.Der Sieg stand bereits nach den Einzeln fest. Roberto Bautista Agut brachte die Spanier durch ein 7:6, 6:3 gegen Felix Auger-Aliassime in Führung , Rafael Nadal – die Nummer 1 der Welt – fixierte gegen Denis Shapovalov den entscheidenden zweiten Punkt.Nadal setzte sich in einer hochklassigen Partie mit 6:3, 7:6 durch, musste im Tie-Break des zweiten Satzes aber einen Satzball Shapovalovs abwehren. Für ihn war es der 29. Einzel-Sieg im Davis Cup in Serie. Unglaubliche Bilanz: Nur sein erstes Einzel hatte Nadal 2004 verloren.Bei Bautista Agut flossen nach seinem größten Sieg Tränen. Der Grund: Erst am Donnerstag war sein Vater gestorben. Daraufhin war der Weltranglisten-Neunte zu seiner Familie abgereist und erst am Wochenende nach Madrid zurückgekehrt.Nadal meinte zum emotionalem Sieg: "Es war eine überragende Woche. Wir haben in den vergangenen Tagen so viele Sachen durchgemacht, ich könnte nicht glücklicher sein."