Die Wasser-Formel: So viel Wasser braucht der Körper

Wissenschaftler haben in einer Formel illustriert, wie viel Wasser der Mensch tatsächlich braucht.

Gerade haben Influencer mit der NoWater-Challenge ( wie "Heute" berichtete) für Aufsehen gesorgt, in der sie dazu angeregt haben, komplett auf Wasser zu verzichten, weil der Körper Flüssigkeit auch aus anderen Quellen beziehen kann.Aber wie viel Wasser oder Flüssigkeit brauchen wir wirklich?Die goldene 2-Liter-Regel, die lange in Mode war, ist ein guter Anhaltspunkt, aber nicht jeder braucht gleich viel zu trinken. Jeder Körper ist anders. Größere Menschen mit mehr Körpergewicht brauchen dementsprechend mehr Flüssigkeit.Im Video findest du die von Forschern entwickelte Wasser-Formel, die über den viel diskutierten Mythos an Bedarfseinheiten aufklären möchte.