Diebe erbeuten iPhones mit Vorschlaghammer

Sechs Personen sind in Australien in zwei verschiedene Apple Stores eingebrochen. Die Beute hat einen Wert von umgerechnet 185.000 Euro.

In der westaustralischen Stadt Perth haben Diebe zwei Apple Stores ausgeraubt. Die sechs beteiligten Personen verschafften sich mit einem Vorschlaghammer früh am Morgen Zugang zu den beiden Geschäften, wie die Western Australia Police Force auf Facebook mitteilte Der erste Versuch endete jedoch erfolglos. Nachdem die Diebe die Frontscheibe eingeschlagen hatten, flohen Sie wegen eines Taxis. "Wir wissen, dass das vorbeifahrende Taxi die Gruppe veranlasst hat, den Tatort zu verlassen", so der Polizeibeamte Matt Whelan.Etwa 40 Minuten später versuchten es die Diebe in einem anderen Apple Store erneut. Dort bedrohten sie zuerst einen Wachmann und schlugen mit einem Vorschlaghammer die Ladenscheibe ein. Anschließend machten sich die Kriminellen mit Apple-Produkten im Wert von 300.000 australischen Dollar, was umgerechnet rund 185.000 Euro entspricht, davon.Die erbeuteten Geräte seien jedoch unbrauchbar, so Whelan: "Der Hersteller weiß, welche Telefone gestohlen wurden, und hat darauf Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Die Handys sind also nutzlos." Weil der betroffene Apple Store nach dem Diebstahl nicht gleich wieder öffnen konnte, bediente das Personal seine Kunden auf der Straße. (swe)