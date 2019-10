Diego Costa trifft leeres Tor aus zwei Metern nicht

Was für ein Fehlschuss! Diego Costa, einer der besten Stürmer der Welt, knallte den Ball aus zwei Metern über die Latte. Das muss man einmal zusammenbringen.

19 Tore hat Diego Costa in internationalen Wettbewerben in 48 Spielen erzielt. Hier hatte der spanische Goalgetter im Dress von Atletico Madrid bereits seinen 20. Streich vor Augen. Doch den gab es bei Lokomotive Moskau nicht.Weil der sonst so eiskalte Spanier stümperhaft vergab. Ein von Joao Felix verlängerter Eckball landete genau auf dem linken Fuß des 30-Jährigen. Costa stand zwei Meter vor dem leeren Tor, musste den Ball nur über die Linie drücken. Doch der Goalgetter vergab, drosch den Ball weit über den Kasten.Die Partie ist allerdings noch im Gange. Costa hat die Chance, seinen Fehler wieder gutzumachen.