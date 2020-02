Diese Dinge verursachen chronische Müdigkeit

Chronische Müdigkeit wird in den allermeisten Fällen mit Schlafmangel assoziiert. Doch es gibt auch andere Gründe dafür, dass man permanent ausgelaugt ist.

Winterschlaf oder Frühjahrsmüdigkeit. Einige von uns haben stets eine Erklärung für eine (chronische) Müdigkeit parat. Doch es gibt zahlreiche Dinge, die dafür verantwortlich sein können, dass man sich schlapp fühlt. Denn diese Form der Müdigkeit wird nicht nur durch akuten Schlafmangel ausgelöst.Hast du eine To-Do-Liste? Das kann schon der erste Energiefresser sein. Denn wer nur gelegentlich Punkte von dieser abarbeiten und streichen kann, der hat ständig unerledigte Dinge im Kopf. Das kann unheimlich viel Kraft kosten, weil deine Gedanken ständig um die noch ausstehenden Punkte kreisen.Vielleicht denken sich manche von uns, dass es anstrengend sei, die Zügel in der Hand zu halten. Wirklich ermüdend ist es aber, mit mit anderen mitzulaufen. Der einfache Grund dafür: Ohne Eigeninitiative bleibt das Erfolgserlebnis aus und das führt in weiterer Folge zu Unzufriedenheit.Wer sich ständig mit negativen Gedanken auseinandersetzt, der verliert rasch die Freude an essentiellen Dingen. Zwar tut es manchmal gut so richtig zu jammern. Doch das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Denn dadurch werden wichtige Ressourcen gebunden und das kann ganz schön energieraubend sein.Nicht zuhören können (oder wollen) ist eine Eigenschaft, die man dringend abstellen sollte. Erstens einmal ist es der Umwelt gegenüber unfair und unhöflich nicht genau zuzuhören. Im Endeffekt schadest du dir damit aber möglicherweise nur selbst. Denn es kostet viel Energie permanent nachfragen zu müssen. Im schlimmsten Fall musst du auch Aufgaben von vorne beginnen, weil du sie falsch verstanden hast.Dass zu wenig Schlaf auch ein Grund für Müdigkeit sein kann, versteht sich von selbst. Was zu den genannten Punkten hinaus auch noch zu einer chronischen Ermüdung führen kann, erfährst du im Video oben.