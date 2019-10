Diese Drohne fliegt völlig eigenständig

Die Skydio 2 ist vorerst in den USA und Kanada für 999 $ vorbestellbar.

Die neue Drohne des US-Start-ups Skydio scannt mit ihren sechs Kameras laufend Hindernisse und kann ihrem Besitzer autonom folgen.

Das US-Start-up Skydio hat mit der Skydio 2 die bisher wohl smarteste Drohne für Private vorgestellt. Erste Demos sind beeindruckend: Dank sechs Cams, die laufend nach Hindernissen scannen, kann der 775 Gramm leichte Überflieger seinem Besitzer autonom etwa durchs Unterholz folgen und die Szene dabei in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde filmen.Insgesamt kann die Technik bis zu zehn Objekte (auch Fahrzeuge) unterscheiden und tracken. Alternativ lässt sich die Skydio per Fernsteuerung fliegen. Die maximale Funk-Reichweite beträgt 3,5 Kilometer, ein Akku reicht für bis zu 23 Minuten. Das neue Modell soll ab 2020 verfügbar sein, zum Start jedoch nur in Übersee.