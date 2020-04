02.04.2020 16:39 Diese Nummern helfen den Wienern in der Corona-Not

Medizin-Student Moritz Kerbl-Knapp ist einer von vielen Freiwilligen bei der Hotline. (Foto: Rotes Kreuz OÖ) Bild: keine Quellenangabe

Nicht jeder hat einen Internetanschluss: Doch in Wien gibt es zum Glück auch noch immer Hilfe per Telefon. Das ist vor allem für die Senioren in der Stadt wichtig.