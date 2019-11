Diese Reiseziele leiden am Tourismus

Overtourism wurde in den letzten Jahren zu einem Problem, mit dem einige Großstädte zu kämpfen haben. Welche Orte besonders betroffen sind.

Für viele Orte bedeutet der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle. Doch um manche Destinationen entsteht so ein großer Hype, dass diese den Ansturm nicht mehr ohne Nachteile bewältigen können.Die Auswirkungen des Phänomens haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass sowohl Einheimische als auch Touristen die Situation als störend empfinden. Overtourism betrifft mittlerweile einige europäische Metropolen. Nur langsam bricht eine Wende mit Reisealternativen an. Mangelndes Bettenangebot, lange Wartezeiten in Schlangen, ein chaotischer Andrang bei den Hauptattraktionen und wenige Reservierungsmöglichkeiten sind nur ein paar der Nebeneffekte.