Diese Sätze zerstören jede Beziehung garantiert

Worte können Waffen sein. Es gibt Sätze, die eine Beziehung ruinieren können.

Worte können verletzen. Sie haben sogar die Kraft, ein Bündnis, das vorher stabil war, ganz zu zerstören. Vor allem in einer Streitsituation kann es vorkommen, dass man in der Hitze des Gefechts etwas sagt, das man später bereut.Es gibt viele schlechte Gewohnheiten, die eine Beziehung zerstören können. Dazu gehören auch negative Kommentare, die sich, wie wir wissen, leichter manifestieren als positive.Die Sätze stammen aus dem Buch "Loving Bravely" von der klinischen Psychologin Alexandra Solomon, die darüber schreibt, was eine gesunde Beziehung ausmacht und was sie zerstören kann.Die Kennenlernphase ist meistens das Aufregendste an einer Beziehung und präsentiert sich von seiner besten Seite. Doch alles im Leben beruht auf dem Prinzip der Veränderung, so auch die Partnerschaft. Während das Wachsen etwas Positives hat, vermisst man gerade in Krisensituationen oft die Anfangsphase, die man als verklärt darstellt. Dabei ist es die Phase, in der wir dem Partner erst näher kommen. Stattdessen solltet ihr lieber kommunizieren, was ihr genau vermisst. Sei es der aufregende, spontane Sex oder die tiefgründigen Gespräche.Es ist nicht fair jemandem die Schuld zu geben. Wenn es ein Kommunikationsproblem gibt, sind immer beide Beteiligten dafür verantwortlich. Dabei treffen, wo solche Worte fallen, leider nur Egos aufeinander.Die Stärke der Gefühle sollte niemals ein Druckmittel sein. Damit erreicht man genau das, was man in dem Moment vielleicht möchte: zu verletzen. Aber diese Verletzung kann Wunden hinterlassen und wird sicher nicht zu dem führen, was ihr wollt: euch nicht ungerecht behandelt fühlen.Vor allem wenn hier Potenzial besteht, dass die Person eine schwierige Beziehung zu seinen Eltern hatte oder hat, aber auch sonst sollte darauf geachtet werden, solche Sätze zu vermeiden. Wir sind alle Individuen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Manches mögen wir an anderen lieber, anderes weniger. Aber Vergleiche sind in allem Fall ein Tabu.