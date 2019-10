Diese Stadt ersetzt Müllabfuhr durch Maultiere

Artena ist zu traditionellen Methoden der Abfallsammlung zurückgekehrt und kann so seine Abfälle besser sortieren und verwalten als vorher.

Kein Müllauto zwängt sich mehr durch die engen Gassen der italienische Gemeinde Artena. Ihr historisches Zentrum liegt an eine Bergflanke gepresst im Südosten in der Metropolitanstadt Rom.Die aus Stein aufgeschichteten Gebäude, die da am Hang ganz nah zusammenrücken, geben zwar einen durchaus malerischen Anblick – die städtische Verwaltung erlebt hier ganz besondere Herausforderungen. Doch hier weiß man sich zu helfen.In Artena wartet man nicht etwa auf eine Technologie, die Müllautos wendiger und effizienter werden lässt. Die sind für die große Fußgängerzone im historischen Zentrum sowieso nicht geeignet. Nein, hier besinnt man sich wieder althergebrachten, gar tierischen Methoden.Hier wurde die Müllentsorgung vollständig auf den Rücken von Maultieren verlagert. Von ihren Besitzern Emilio und Francesco Bucci begleitet, klappern sie jede Gasse ab und sammeln den Abfall direkt vor der Haustür der Anrainer ein – allerdings nur, wenn der richtig getrennt wurde. Wie das von statten geht, siehst du in den Videos oben.