Dieser Hund soll IS-Chef Bagdadi aufgespürt haben

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter das Foto eines Militärhundes gepostet, der an der Aufspürung und Tötung des IS-Chefs beteiligt gewesen sein soll.

"Er starb wie ein Hund", sagte US-Präsident Donald Trump bei seiner TV-Ansprache über den Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr Al-Bagdadi.Am Montagabend präsentierte der US-Präsident auf Twitter ein "freigegebenes Foto" eines Hundes, der angeblich half, den Terrorchef aufzuspüren. Der Name des Vierbeiner sei laut Trump weiterhin streng geheim.Al-Bagdadi war in der nordsyrischen Rebellenprovinz Idlib (die mit den dort verschanzten Dschihadistengruppen unter dem Schutz der Türkei steht) in einem Versteck von US-Spezialeinheiten aufgespürt worden. Der Terrorführer soll sich mit seiner Sprengstoffweste selbst in die Luft gesprengt und dabei auch drei seiner Kinder getötet haben.