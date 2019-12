Dieser Ordensritter ist nun Berater von FPÖ-Chef

Norbert van Handel, Ordensbruder von FPÖ-Chef Norbert Hofer im St.-Georgs-Orden, ist nun auch dessen Außenpolitik-Berater – allerdings nur "ehrenamtlich".

Der "Ehren-Prokurator" des Europäischen St.-Georgs-Ordens, Norbert van Handel, wird ab sofort außenpolitischer Berater von FPÖ-Chef Norbert Hofer.Van Handel, der für die FPÖ kandidierte, es aber nicht in den Nationalrat schaffte, übernimmt diese Tätigkeit allerdings ehrenamtlich, wie die Freiheitlichen betonen. "Für seine Funktion verzichtet Dr. Norbert van Handel auf einen Beratervertrag", so die FPÖ in einer Aussendung.Er und Norbert Hofer sind beide Mitglieder des St.-Georgs-Ordens, dessen Ordensmeister Karl Habsburg ist. Van Handel war früher ÖVP-Mitglied, trat jedoch aus, als der damalige Parteiobmann Reinhold Mitterlehner beim Bundespräsidentenwahlkampf Alexander Van der Bellen unterstützte.