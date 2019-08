Dieser Trick glättet deine Wäsche ohne Bügeleisen

Mit diesem genialen und einfachen Trick wird deine Wäsche ohne Bügeln binnen Sekunden faltenfrei.

Wenn es einmal schnell gehen muss und man keine Lust hat Bügelbrett und -eisen hervorzuholen oder Bügeln als Zeitverschwendung empfindet, gibt es einen besonders intelligenten Trick, mit dem Wäsche binnen kürzester Zeit faltenfrei wird.Alles, was ihr dazu benötigt, ist Essig, eine Sprühflasche und Wasser. Einfach im 1-zu-3-Verhältnis (Essig: 1, warmes (!) Wasser: 3) mischen und das Kleidungsstück mit der Lösung besprühen und anschließend kurz trocknen lassen.Solltet ihr keine Sprühflasche zur Hand haben oder euch auf Reisen befinden, gibt es noch zwei Tricks, die helfen können.Im Badezimmer in Hotels sind fast immer Haartrockner vorhanden. Wenn man vorher die Wäsche kurz (z.B. mit dem Sprühnebel der Dusche) befeuchtet und danach föhnt, wird sie glatt. Genauso funktioniert es auch, wenn man die Wäsche etwa 15 Minuten in Nähe der Dusche aufhängt, während man das Wasser ganz heiß rinnen lässt, ohne den Wasserdampf aus dem Raum entweichen zu lassen. (also bei geschlossenem Fenster oder ohne Lüftung)(GA)