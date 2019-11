Dieses Pyjama-Label lässt gerade alle durchdrehen

Pyjamas, die auch alltagstauglich sind? Ein Label macht es jetzt vor. Die Stars lieben es.

Die Pyjamas von The Sleeper sind super chic und ultra comfy. Dieser Mix ist Konzept, denn das Label verkauft Pyjamas, die man auch im Alltag tragen kann - was der Grund sein mag, weshalb sie zurzeit total angesagt sind. Stars wie Emily Ratajkowski, Elle Fanning, Chloë Grace Moretz oder Emma Watson sind schon in die Teile geschlüpft. Die Modelle sind erhältlich in wunderschönem Pastellrosa, Hellblau, aber auch in klassischem Schwarz oder Weiß mit gerüschten Ärmeln.Schauspielerin Emma Roberts und die Stylistinnen-Schwestern Brit und Kara Elkin haben sichtlich Spaß in ihren Pyjamas.Chloë Grace Moretz trägt das hellblaue Set von The Sleeper.Die beiden Ukrainerinnen Asya Varetsa und Kate Zubarieva sind die Gesichter hinter dem Pyjama-Label The Sleeper. Sowohl Varetsa als auch Zubarieva waren vorher mehrere Jahre als Fashion-Redakteurinnen tätig, bis Kate Zubarieva - Achtung, cute - in der Weihnachtsnacht 2013 von einer Pyjama-Fabrik träumte. Bereits ein halbes Jahr später lancierte sie gemeinsam mit Asya Varetsa The Sleeper. Nur einen Monat danach wurde das Label von der italienischen Vogue zum "Brand of the Month" gekürt.Die Produktion findet in der Ukraine unter fairen Arbeitsbedingungen statt. Das Thema Nachhaltigkeit liegt den beiden Gründerinnen offenbar am Herzen: Laut Label werden nur natürliche und umweltfreundliche Fasern verwendet. Zudem wird ausschließlich auf Bestellung produziert, um unnötigen Textil-Waste zu vermeiden. Erhältlich sind die Pyjamas etwa auf der eigenen Website oder bei net-a-porter.com.