"Dinner in the Car" – Neues Corona-Konzept in Lokalen

In einem schönen Restaurant bei Kerzenschein dinniert es sich anders als vor dem Fernseher zuhause mit Essen aus Verpackungen. Das dachte sich auch eine deutsche Restaurantbesitzerin und entwarf ein interessantes Konzept.Ein Konzept, das ein wenig über die Isolation und den starken Ruf nach Freiheit und dem Ambiente des Lieblings-Italieners hinwegtrösten soll, kam der Münchner Restaurantbesitzerin Sarah di Santo, während sie ihre Kunden bei der Abholung ihrer Speisen beobachtete. "Dinner in the Car" nannte sie das neuartige Essenserlebnis. Ab sofort konnte man die Kreationen des Restaurants "Monti Monaco", das sie gemeinsam mit ihrem Mann betrieb, auch im Auto genießen. Damit ein wenig mehr Besonderheit im sonst vom Ausnahmezustand geprägten Alltag erhalten bleiben konnte und nicht zu sehr Take-Away-Stimmung herrscht. Lokale, die weder To-Go-Varianten noch Lieferservices nutzen, müssen während der Maßnahmen auch in Deutschland ganz geschlossen bleiben.Ab sofort serviert sie ihren Kunden Drei-Gänge-Menüs im Auto am Parkplatz vor dem Lokal. Wie bei der Abholung arbeitet das Personal mit Mundschutz und Handschuhen. Für ausreichend Abstand zwischen den Autos wird gesorgt. Sarah di Santo gegenüber der Abendzeitung: "Wir setzen hier niemanden einer Gefahr aus. Wir arbeiten mit Mundschutz und Handschuhen und haben denselben nötigsten Kontakt zu den Gästen, wie bei einer Abholung oder Lieferung der Speisen. Wir möchten einfach ein bisschen Abwechslung, ein Erlebnis, anbieten und diese Zeit mit Leben, Genuss, Unbeschwertheit und Entertainment füllen!"