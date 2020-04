Djokovic-Gattin hat Ärger wegen "5G-Verschwörung"

Jelena Djokovic im Sommer 2018 in Wimbledon in der Box ihres Gatten.

Jelena Djokovic wird für einen Instagram-Beitrag kritisiert, in dem sie eine Verschwörungstheorie rund um das Coronavirus und 5G-Technologie unreflektiert verbreitet.

Instagram warnt derzeit vor einem Beitrag von Jelena Djokovic. Die Ehefrau von Tennis-Superstar Novak Djokovic hat auf ihrem Account ein Video verbreitet, das vom Social-Media-Dienst als "Fake News" eingestuft wird.Die 33-Jährige teilte ein Video eines US-Arztes, der von einer angeblichen Verknüpfung zwischen dem Coronavirus und der 5G-Technologie erzählt. In zehn Minuten erklärt Dr. Thomas Cowan, welche Rolle Mobilfunk bei der Entstehung der Pandemie gespielt hätte.Das Video der Verschwörungstheorie wurde auf dem Account der Serbin schon mehr als 100.000 Mal abgerufen. Sie schrieb: "Derzeit kursieren viele Videos wie dieses. Wer Zeit hat: Seht auch dieses Video an und lasst mich wissen, was ihr davon hält."Jelena Djokovic hat fast eine halbe Million Follower auf Instagram und daher große Verantwortung. "Unabhängige Faktenprüfer" hätten das Video laut Instagram als Falschmeldung eingestuft, seine Kernaussagen seien faktisch nicht richtig.Instagram ist mit dieser Meinung nicht alleine. Viele ihrer Fans reagieren sauer und fordern Djokovic auf, das Video zu entfernen.Sie behält es aber bewusst auf ihrem Account, wenngleich sie in einem Statement bei "EssentialSports" betont, diese Theorie nicht ausdrücklich zu unterstützen oder behaupte, dass sie wahr sei. Warum sie das Video dann teile? "Es erwähnt die Lehren von Rudolf Steiner, die für mein Interessengebiet und Geschäft relevant sind. Daher war mein Interesse für das Video groß." Der Österreicher Rudolf Steiner (1861-1925) begründete die " Anthroposophie ". Dabei handelt es sich um eine spirituelle, esoterische Weltanschauung.Folgend der Beitrag von Djokovic. Warnhinweis: Die Ausführungen des Videos sind in keiner Weise mit Fakten zu belegen.