Donald Trump präsentiert sich als halbnackter Rocky

US-Präsident Donald Trump hat ein Bild von sich gepostet, das ihn als legendären Boxer zeigt.

Da sitzt ein bekanntes Gesicht auf einem nackten Oberkörper, doch irgendwas stört. Der US-Präsident hat auf Twitter ein Foto geteilt, in dem sein Kopf auf den durchtrainierten Körper von Sylvester Stallone aus dem Film „Rocky III" montiert ist. Kommentiert hat der US-Präsident das Foto, in dem er sich als legendärer Boxer inszeniert, nicht.Zugegeben, der Tweet kann einen schon ein bisschen verwirren. Oben-ohne-Fotos von Politikern kennt man bisher eher vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der pirscht halbnackt durch die sibirische Steppe und ist offensichtlich stolz darauf. Aber was will Trump mit seiner Foto-Montage sagen? Das sonst eh alles in Ordnung ist?Tatsache ist: Der Tweet bewegt die Menschen. Bis Donnerstag Mittag wurde er von mehr als 546.000 Menschen gelikt und knapp 162.000 Mal geteilt. Und natürlich machen sich viele einen Spaß daraus, Trumps Montage mit echten Bildern des US-Präsidenten zu vergleichen. Und das sieht dann so aus:Oder so:Oder so:Eins geht noch:Es wird auch verglichen: