Doppelt Spielberg! Marko verrät die beiden Renntage

Die Formel-1-Saison konnte wegen der Coronavirus-Pandemie noch nicht gestartet werden. Dafür wird es gleich zwei Rennen im österreichischen Spielberg geben.

Gute Nachrichten für heimische Motorsport-Fans! In Spielberg werden heuer aller Voraussicht nach gleich zwei Formel-1-Rennen ausgetragen."Ö3" berichtet aktuell in Berufung auf Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko, dass nur mehr eine zweite Infektionswelle die Doppelrennen verhindern könnten."Zwei Rennen werden stattfinden, jeweils am Sonntag, den 5. und den 12. Juli", verrät Marko. Spielberg wird also, so der aktuelle Plan, die Saison mit zwei Grand Prix' eröffnen.Die Veranstaltet und die Formel 1 hätten gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet, wonach die Rennen mit einem Tross von weniger als 2000 Personen möglich wären. Fans und Journalisten werden allerdings nicht teilnehmen können. Alle Teammitglieder müssen sich vorab Corona-Tests unterziehen. Diese müssen selbstverständlich negativ ausfallen.