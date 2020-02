Dortmund gegen PSG! TV-Sender und Live-Stream

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain und Ex-Trainer Thomas Tuchel. Livestream, TV-Sender und Ticker des Krachers.

Am Dienstag kommt es in der Champions League zum Achtelfinal-Hit zwischen Dortmund und PSG. Das Hinspiel steigt im Signal Iduna Park. "Heute" tickert live. Der Ankick erfolgt um 21 Uhr.Das Match Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain wird in Österreich als Einzelspiel exklusiv von Streaming-Dienst DAZN übertragen.Pay-TV-Sender Sky zeigt das Match gemeinsam mit dem Parallelspiel Atletico Madrid gegen FC Liverpool in der Konferenz.DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat, das Abo ist monatlich kündbar.Wer noch kein Abo hat, kann sich rechtzeitig zum Start der K.o.-Phase ein "Sky X"-Abo zum monatlichen Preis von 24,99 Euro bestellen. Das ist der neue Streaming-Dienst des Pay-TV-Sender, ist monatlich kündbar.Gestreamt wird über eine Box (kostet ohne Abo 99,99 Euro extra) oder das entsprechende App via Smart-TVs, Smartphones, Tablets oder Konsolen.Im Free-TV ist die Champions League nicht zu sehen.