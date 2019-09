Doskozil muss ein zweites Mal operiert werden

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss im Wiener AKH operiert werden. Ihn plagt eine Stimmbänder-Entzündung.

Seit dem jahr 2015 plagen Doskozil Stimmband-Probleme, die bereits 2018 so schlimm wurden, dass sich der SPÖ-Politiker einer Operation unterziehen musste. Nun muss ein zweites Mal unters Messser, wie er selbst am Donnerstag auf Facebook bekannt gab. In der zweiten Oktoberwoche wird er sich ein zweites Mal einer Operation an den Stimmbändern unterziehen."Viele von Euch haben in letzter Zeit wahrscheinlich bemerkt, dass ich angeschlagene Stimmbänder habe und der Zustand meiner Stimme leider immer schlechter geworden ist. Nach einer ausführlichen Untersuchung habe ich gestern mit meiner Familie und meinem Arzt besprochen, dass ich mich in der zweiten Oktoberwoche noch einmal einer Operation an den Stimmbändern im AKH unterziehen werde", so Doskozil.Die Wahrscheinlichkeit sei "sehr hoch, dass ich meine Stimmbänder dadurch wieder vollständig kurieren kann. Nach der Operation muss ich meine Stimme ca. zwei Wochen schonen. Auf öffentliche Auftritte werde ich in dieser Zeit daher verzichten". Doskozil fällt deshalb auch schon am Freitag beim SPÖ-Bundesparteitag in Wien aus."Ich bin guter Dinge, dass ich nach dieser notwendigen Erholungsphase Ende Oktober wieder alle öffentlichen Termine wahrnehmen kann. In solchen Momenten wird einem bewusst, dass die Gesundheit das wichtigste Gut ist. Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung. Bis bald in alter Stärke", schreibt Doskozil auf Facebook abschließend.