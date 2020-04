Drei "Schau auf di"-Sets zu gewinnen

"Heute" verlost 3 x 1 Packages von "Schau auf di" inklusive jeweils einer Handseife sowie einer Duschseife.

Hände waschen ist aktuell wichtiger denn je. SCHAU AUF DI, die Zwettler Bio- Kosmetikmarke, hat soeben zwei neue Produkte gelauncht, die gut für Haut und Umwelt sind. Die neue, ölbasierte Duschseife besteht wie gewohnt aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen und verzichtet komplett auf Plastik. Die Flüssigseife in der Glasflasche ist ebenfalls Bio und wirkt natürlich desinfizierend.Manukahydrolat wirkt natürlich desinfizierend. Manuka wirkt desinfizierend, beruhigend und entzündungshemmend. Diese Eigenschaften nimmt das Bio-Label als Basis für eine neue Flüssigseife in der Glasflasche. Dank des natürlichen Wirkstoffs kann das Bakterienwachstum vermindert werden.Eine nachhaltige Option beim Duschen bietet die neue Duschseife. Tägliches Duschen und Einseifen wirkt sich auf den Schutzmantel der Haut aus, herkömmliche Duschgels neigen dazu, die Haut aufgrund der industriellen Stoffe auszutrocknen. Außerdem werden neben Schmutz auch natürliche Hautkeime wie Talg und Fette entfernt. Diese braucht der Körper jedoch, um den Hautschutz aufrecht zu erhalten.Die neuen Bio-Duschseifen von SCHAU AUF DI basieren daher auf feinem Mandel- und Rapsöl und sorgen in Kombination mit Kokos- und Olivenöl für sanfte Reinigung, langanhaltende Pflege und ein seidiges Hautgefühl. Erhältlich sind die Duschseifen "Für den Mann" und "Für Die Frau".Chemische Stoffe sind besonders belastend für Abwasser und Umwelt, da komplexe Inhaltsstoffe nicht immer effektiv von der Kläranlage zurückgehalten werden können. SCHAU AUF DI stelltdaher nur Bio-Produkte aus 100% natürlichen Rohstoffen her und trägt dazu bei, den Einfluss auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten.Mehr Infos unter2017 gründeten die beiden Waldviertler Michael Friedl und Christopher Robl das BIO-Kosmetik Unternehmen SCHAU AUF DI. Begonnen hat die Unternehmensgeschichte jedoch schon im Kindesalter, als die Großmutter Wehwehchen stets selbst mit gepflückten Pflanzen kurierte und die zugehörigen Rezepte niederschrieb.Diese bewährten Rezepturen bilden heute die Basis der handgerührten Produkte von SCHAU AUF DI. Die gesamte Produktpalette besteht aus rein natürlichen Produkten und umfasst die Linien "SCHAU AUF DI" sowie die Kinder-Linie "SCHAU AUF MI" und reicht von Gesichtscremen und Pflegeölen über Gesichtswasser und Lippenbalm bis hin zu Duschbädern und Bodylotions. Zu kaufen gibt es die Produkte bei div. Partnern wie zum Beispiel Sonnentor, Wald & Wiese oder auf kaufdahoam.at