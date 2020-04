Drei süße Auer-Packages zu gewinnen

"Heute" verlost drei köstliche Auer-Packages inkl. Auer Baumstämme, Auer Tortenecken & Auer Fandoro.

Naschkatzen aufgepasst: Mit den Auer-Köstlichkeiten wie Baumstämmen, Tortenecken oder Fandoro werden auch diese ungewöhnlichen Tage besonders süß: Ob im Home-Office, an einem gemütlichen Nachmittag auf der Couch oder beim Video-Call mit FreundInnen – die Waffel-Feinheiten von Auer sorgen für geschmackvolle Abwechslung und unvergessliche Glücksmomente im neuen Alltag.Seit mittlerweile 100 Jahren steht Auer für feinste Waffeln. Seine Klassiker nehmen in Österreichs Naschladen einen festen Platz ein. Dabei sollte es sich als unbeabsichtigter Glucksfall herausstellen, als Rudolf Auer 1920 große Oblatentorten produzieren wollte und diese zu Bruch gingen.So wurde der Vorreiter der heute begehrten Auer Tortenecken zuerst unter dem Namen "Tortenbruch" verkauft, erzeugte jedoch sofort eine steigend hohe Nachfrage. Auch die beruhmten Auer Baumstämme entstanden nur wenige Jahre danach. So beschloss Auer, sich auf seine Erfolgsprodukte zu fokussieren: Waffelwaren. Der Start des traditionellen Unternehmens wurde gelegt und bis heute genießt man die knusprigen Waffeln in Österreich sowie international.Auer ist ein österreichisches Traditionsunternehmen, welches zu den führenden Waffelspezialisten in Österreich zählt. Die bekanntesten Produkte sind Auer Baumstämme und Auer Tortenecken, die in den frühen 1920ern von einem Wiener Konditormeister kreiert wurden.Neben diesen Klassikern ist der Süßwarenhersteller Auer-Blaschke GmbH & Co KG auch für sein umfangreiches Eiswaffelsortiment bekannt. Die österreichischen Spezialitäten genießt man mittlerweile auch außerhalb der heimischen Landesgrenzen.Mehr über Auer unter: