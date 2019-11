25.11.2019 11:03 Drogenlenker geht bei Kontrolle auf Polizisten los

Blick in die Lazarettgasse in Wien-Alsergrund. Bild: Google Street View

Am Sonntag führten mehrere Sektorstreifen als Assistenzleistung für die niederösterreichische Polizei eine Nachschau an einer Wohnadresse in der Lazarettgasse in Wien-Alsergrund durch.