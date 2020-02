Du errätst nie, wer hier Mutter und wer Tochter ist

Joleen Diaz wird oft für den "Zwilling" ihrer 19-jährigen Tochter gehalten. Die 24 Jahre Altersunterschied merkt man der Mutter nämlich überhaupt nicht an.

Nein, bei diesen beiden Schönheiten handelt es sich tatsächlich nicht um Schwestern! Auch, wenn sich die zwei Frauen zum Verwechseln ähnlich sehen.In Wirklichkeit sind auf dem Foto eine Mutter (links) und ihre 19-jährige Tochter (rechts) zu sehen. Joleen Diaz ist zwar um 24 Jahre älter als Meilani, den Altersunterschied sieht man ihr aber nicht an.Stattdessen wird die 43-Jährige auf der Straße auch immer wieder für den "Zwilling" ihrer Tochter gehalten, wie der "The Daily Star" berichtet.Doch wie schafft es Joleen nur, so jung auszusehen? Gegenüber der "NYP" lüftete die Lehrerin ihr Geheimnis: "Ich trinke kaum Alkohol. Bekomme viel Ruhe und ernähre mich gesund und ausgewogen", so die 43-Jährige.Zudem würde sie sich "peinlich genau" um ihre Haut kümmern, erklärt Joleen Diaz weiter. Jeden Morgen und Abend wasche sie ihr Gesicht, außerdem sei Sonnencreme ein absolutes Muss.Mit welchen Tricks sich die 43-jährige Mutter noch jung hält, erfährst du im Video oben.