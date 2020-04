Polizei bei verbotener Demo in Wien ausgebuht

Trotz der Untersagung einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung versammelten sich Dutzende Menschen in Wien. Die Polizei hat sich eingeschaltet.

"Trotz der Untersagungen der Kundgebung befinden sich mehrere Menschen am Albertinaplatz", meldet die Wiener Polizei. "Es wird offensichtlich kein Sicherheitsabstand eingehalten." Immer kurioser wird die Situation um eine verbotene Corona-Demo in Wien. Die Demo hätte am Freitag um 15 Uhr am Albertinaplatz stattfinden sollen, wurde allerdings laut Landespolizeidirektion Wien verboten.Als Grund wurde genannt, dass man die Teilnehmerzahl nicht einschätzen und damit die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen nicht garantieren könne. Es sei eine "Prognoseentscheidung" gewesen, so die Polizei. Die Veranstalter vermuten dahinter politische Intervention und kündigen umfassende rechtliche Schritte an. Statt der Demo sollte ein Pressegespräch stattfinden.Doch um 15 Uhr fanden sich Dutzende Demonstranten am Albertinaplatz ein und hielten sich nicht an Regeln wie den verpflichtenden Sicherheitsabstand. "Via Laustsprecher werden die anwesenden Menschen aufgefordert zumindest den gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Diese Aufforderung wird mit: 'Wir sind das Volk'- und Buh-'Rufen' erwidert", meldet die Polizei."Es besteht die konkrete Sorge, dass es für den Versammlungsleiter dann nicht möglich sein wird, die notwendigen und vorweg festgelegten Sicherheitsmaßnahmen in Hinblick auf die Ansteckungsgefahr durchzusetzen", hatte die Polizei schon vorher vermeldet.