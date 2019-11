The Rock und DeVito crashen Hochzeit im Duett

Was machen Filmstars nach der Arbeit? Sie crashen eine Hochzeit, die in ihrem Hotel stattfindet – und singen der Braut ein Ständchen.

The Rock singt wie ein Star, DeVito ohne Scham

Nette Geste mit Hintergedanken

DeVito ätzt zum Abschied

Danny DeVito (75) und Dwayne "The Rock" Johnson (47) saßen am Wochenende im mexikanischen Ferienort Cabo San Lucas in einem Hotel. Den ganzen Tag lang hatten sie den neuen Jumanji beworben, am Abend saßen sie fad im Hotel herum."Hast du schon jemals eine Hochzeit gecrasht?", fragt Danny DeVito seinen Filmpartner. "Nein", outet sich The Rock.Was dann folgte war "Unforgettable" (unvergesslich) für Kristine, die Braut, Will, den Bräutigam und ihre vier Kinder Ryan, Mason, Edie und Max. "The Rock" bewies beim Nat-King-Cole-Klassiker, dass er eine tolle Stimme hat. DeVito bewies, dass er keine Angst hat, neben einem Duettpartner abzustinken."Unforgettable" im Duett von Dwayne "The Rock" Johnson und Danny DeVitoGanz spontan dürfte die Aktion nicht gewesen sein. Beide Stars waren professionell mit Mikros verkabelt. Dem Video sieht man an, dass da nicht einfach jemand mit einer Handycam draufgehalten hat. Dass Jumanji und Dwayne Johnsons Tequila-Marke mehrmals erwähnt werden, ist sicher kein Zufall.Für die Brautleute wird es keinen Unterschied machen, ob es ganz oder nur ein bisschen spontan passierte und ob Johnson die Chance für ein bisschen Werbung nutzte. Denn ihre Hochzeit wurde ein Event, an dass sie sich ewig erinnern. Und nicht nur sie: Über 10 Millionen Fans freuten sich auf Dwayne Johnsons Instagram-Page ebenfalls.Johnson und DeVito dampften dann schnell wieder ab und ließen die Hochzeitsgesellschaft allein weiterfeiern. "Danny, hast du einen guten Tipp für den Bräutigam?", fragt The Rock am Ende. "Ein großes Haus, damit er sie nicht ständig trifft", konnte sich DeVito nicht verkneifen. Er ist seit 1971 mit Rhea Perlman zusammen, seit 1982 verheiratet.Inzwischen leben die beiden getrennt. Von Scheidung ist aber nicht mehr die Rede.