Ehepaar findet nach Urlaub Flüchtling (17) in Auto-Box

Bild: iStock

Schock für ein britisches Ehepaar nach einem Frankreich-Urlaub: Die beiden haben unabsichtlich einen Migranten auf der Dachbox ihres Autos mit in ihr Heimatland geschmuggelt.

Ein 17-jähriger Ägypter hatte sich im Gepäcksträger des Autos versteckt. Erst als das britische Ehepaar bei der Einfahrt ihres Hauses in England ankam, entdeckten sie den illegalen Passagier. Die Polizei nahm den Flüchtling fest.



Diesen Frankreich-Urlaub werden Simon Fenton und seine Ehefrau Sally so schnell wohl nicht vergessen. Als sie zu Hause in Newbury ankamen, erschraken die beiden. Aus dem Gepäckträger ihres Autos hörten sie Geräusche, dann ragte ein Fuß und eine Hand heraus, wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet.



Das Paar verständigte die Polizei. Diese musste die Auto-Box mit einer Brechstange öffnen. Der Migrant begann schließlich gebrochenes Niederländisch und Deutsch zu sprechen. Er gab an, 17 Jahre alt zu sein und aus Ägypten zu stammen. Er befindet sich nun in Polizeigewahrsam.



Simon Fenton vermutet, dass sich der junge Mann in der französischen Hafenstadt Calais in der Box versteckt hatte. Dort parkte das Auto über Nacht, bevor sie mit der Fähre weiter nach Dover fuhren.



Der 17-Jährige dürfte wohl Hilfe bekommen haben. Kamera und Schuhe, die sich in der Box befunden haben, wurden gestohlen. Zudem war sie von außen zugeschraubt. (red)