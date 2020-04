Ein Schmuckset von XENOX zu gewinnen

"Heute" verlost zum Muttertag am 10. Mai ein Schmuckset von XENOX aus der aktuellen Hollywood-Kollektion inkl. 1x Collier mit Herz sowie ein Paar Ohrringe!

XENOX

Der Muttertag ist der ideale Anlass, der wahrscheinlich wichtigsten Frau in unserem Leben eine kleine Freude zu bereiten und "Danke" zu sagen. Mit den Schmuckstücken von XENOX wird besondere Wertschätzung gezeigt und für glänzende Momente gesorgt. Die süße Herz-Kette aus der "Hollywood-Kollektion" ist aus Sterling Silber 925 und sagt mehr als tausend Worte.Die rosefarbene Halskette aus hochwertigem 925/- Sterling Silber versprüht moderne Romantik. Der herzförmige Anhänger wird von strahlenden Zirkonia-Steinen in verschiedenen Formen geziert. Das Accessoire sorgt für Liebe auf den ersten Blick und verpasst jedem Look eine feminine Note.Diese eleganten, rosefarbenen Ohrringe aus 925/- Sterling Silber sorgen für modische Eyecatcher. Die einzigartigen Schmuckstücke werden von strahlenden Zirkonia-Steinen geziert, die sich in verschiedene Richtungen drehen und sich elegant nach unten abhängen. Der federleichte Ohrschmuck schimmert wunderschön im Licht und bildet den perfekten Rahmen für das Gesicht.XENOX ist eine stetig wachsende, österreichische Schmuck-Marke mit internationalem Anspruch. Seit 1999 produziert und vertreibt das Familienunternehmen Stütz GmbH XENOX Silber- und Stahlschmuck in Europa für Frauen und Männer. XENOX bietet ein umfangreiches Sortiment mit modernen Klassikern und trendorientierten Kollektionen.Weitere Informationen zu XENOX gibt es hier: