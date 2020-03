Ein Toter bei Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Zweiter Verkehrstoter in NÖ binnen weniger Stunden: In Rastenfeld prallten ein Lkw und ein Pkw zusammen, für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät.

Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr stießen in Rastenfeld (Bezirk Krems-Land) ein Autolenker und ein Lkw-Fahrer zusammen. Der Pkw wurde beim Crash schwer beschädigt.Feuerwehr, Rettung, Polizei sowie der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 15 waren binnen kurzer Zeit am Unfallort. Der Lkw-Lenker kam mit leichten Verletzungen davon, für den Autofahrer gab es indes keine Rettung mehr.Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, die Feuerwehr barg die Fahrzeuge und reinigte die Unfallstelle.Ebenfalls am Mittwochmorgen starb eine Frau bei einem Unfall im Bezirk Horn - mehr dazu hier